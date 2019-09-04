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ارتفاع حصيلة الإعصار دوريان في الباهاماس إلى سبعة قتلى

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أعلن رئيس وزراء ​الباهاماس​ هيوبرت مينيس، في مؤتمر صحافي، أنّ "الحصيلة الموقتة لضحايا ال​إعصار​ "دوريان"، ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى"، لافتًا إلى "أنّنا نتوقّع تسجيل مزيد من الوفيات".

وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلّف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي، قد وصف ما خلّفه الإعصار بـ"المأساة التاريخية".

وكانت ​الأمم المتحدة​ قد توقّعت أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية من جراء الإعصار المدمّر.

مع الإشارة إلى أنّ في الولايات المتحدة الأميركية، صدرت أوامر بإجلاء ملايين السكان من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية، حيث من المتوقّع أن يصل "دوريان" في الأيام المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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