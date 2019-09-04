الجمهورية: الرئيس عون يتابع أولا بأول نتائج زيارة دوكان الذي لم يطلب بعد موعدا للقائه

عَلَِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مقرّرات "​مؤتمر سيدر​" ​بيار دوكان​ لم يطلب بعد أيّ موعد للقاء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

وأوضحت مصادر مطّلعة أنّ "الرئيس عون يتابع اتصالاته بعيدًا من الأضواء لتطبيق ما اتّخذ من قرارات، وهو على تواصل مستمرّ مع رئيسي مجلس النواب ​نبيه بري​ والحكومة ​سعد الحريري​، لترجمتها وتحويلها أمرًا واقعًا"، لافتًا إلى أنّ "استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ بقدرة ​لبنان​ على تجاوز المصاعب الإقتصاديّة يشكّل اقصر الطرق إلى تعزيز توجّه هذه الدول والمؤسسات المانحة، وتلك الّتي تراقب الوضع في لبنان وتسعى إلى دعمه".

كما عَلِمت "الجمهورية" أنّ "عون يتابع نتائج زيارة دوكان للبنان أوّلًا بأوّل، وهو لهذه الغاية تلقّى تقريرًا مفصّلًا عن اللقاء الّذي جمعه مع وزير الإقتصاد ​منصور بطيش​".