ذكرت مصادر عسكرية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "هناك دوريات وحواجز مشتركة دائمة بين الجيش والجمارك، إضافة إلى العمل الدائم عبر أبراج المراقبة"، مؤكدة أن "هناك سيطرة على الحدود بنسبة 80 في المائة، خاصة منذ عملية "فجر الجرود"، حيث تمكن الجيش من الوصول إلى مواقع لم يكن قد وصلها قبل ذلك".
ولفتت المصادر الى أن "المشكلة هي في بعض المعابر الواقعة في المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا وغير المرسّمة، إضافة إلى النقص في عدد العناصر، في الوقت الذي أوقفوا فيه التطوّع بدل زيادته".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية للشرق الأوسط: هناك سيطرة على الحدود بنسبة 80 في المائة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.