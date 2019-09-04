مصادر عسكرية للشرق الأوسط: هناك سيطرة على الحدود بنسبة 80 في المائة

ذكرت مصادر عسكرية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "هناك دوريات وحواجز مشتركة دائمة بين ​الجيش​ و​الجمارك​، إضافة إلى العمل الدائم عبر أبراج المراقبة"، مؤكدة أن "هناك سيطرة على الحدود بنسبة 80 في المائة، خاصة منذ عملية "فجر الجرود"، حيث تمكن الجيش من الوصول إلى مواقع لم يكن قد وصلها قبل ذلك".

ولفتت المصادر الى أن "المشكلة هي في بعض المعابر الواقعة في المناطق المتداخلة بين ​لبنان وسوريا​ وغير المرسّمة، إضافة إلى النقص في عدد العناصر، في الوقت الذي أوقفوا فيه التطوّع بدل زيادته".