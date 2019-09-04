مصادر الجمهورية: تصريحات دوكان عقب لقاءاته الوزارية تركت ردات فعل إيجابية لدى عون

كشفت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "تصريحات المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مقرّرات "​مؤتمر سيدر​" ​بيار دوكان​، عقب لقاءاته الوزاريّة، تركت ردّات فعل إيجابيّة لدى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​". ولفتت إلى أنّ "أجواء الإرتياح مبرّرة ولها ما يعززها. وكان من الطبيعي أن تنعكس الإجراءات الّتي تقرّرت بداية في اللقاء الّذي خصّص للوضع الإقتصادي بعد تطويق ذيول حادثة ​قبرشمون​ الّذي عُقد قبل أسابيع عدّة في ​قصر بعبدا​، معطوفة على نتائج لقاء رؤساء الكتل النيابة أمس الأوّل في بعبدا، بنحو إيجابي في القراءة الدوليّة الجديّة، وخصوصًا لدى الدول الّتي شاركت في مؤتمر "سيدر 1"، وهو ما يعكسه دوكان في تصريحاته الآن في ​بيروت​".

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