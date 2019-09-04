نجم: مقتنعون بالخطوات التي قررها اجتماع بعبدا و"الترويكا" هي عصب لبنان اليوم

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​نزيه نجم​، "أنّنا مقتنعون بالخطوات الّتي قرّرها اجتماع ​بعبدا​ الإقتصادي، وكلّ الخطوات الّتي تساهم في إنقاذ الوضع الإقتصادي"، مركّزًا على أنّه "إذا كنّا غير قادرين على الوصول إلى سكّة سليمة في مثل هذا الإجتماع، فمتى سنتمكّن من ذلك؟ جميعنا مسؤولون عن مصير ​لبنان​ ومستقبله، وحان الوقت لنتشارك ونشبك الأيدي مع الرؤساء الثلاثة".

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّه "لا يمكننا الإستسلام أمام ​الوضع الأمني​ والاعتداءات الإسرائيلية، فجميعنا نتمنّى أن يتسلّم ​الجيش اللبناني​ زمام الأمور، لكن أمام هذا الواقع اليوم لا يمكننا سوى مساعدة الجيش وتقويته وتسليحه والوقوف إلى جانبه، لنصبح بلدًا واحدًا ويدًا واحدة وانتماءً واحداً لدولة واحدة".

ورأى نجم أنّ "الترويكا" هي عصب لبنان اليوم، والإتفاق القائم بين الرؤساء الثلاثة سيساهم في تقدّم البلاد، وعلى جميع الأفرقاء التوقّف عن التشكيك بعضهم ببعض لكي نتمكّن من تجاوز الإمتحان الدولي، لأنّ الوقوع في الخطأ لم يعد مسموحًا، وبات الإتّحاد والإتفاق واجبًا على الجميع".