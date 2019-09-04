قاطيشا عن ورقة بعبدا: العبرة في التنفيذ وليس بصياغة الأوراق والخطط

أوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، أن "أغلب بنود ورقة بعبدا قدمتها "القوات اللبنانية" إلى مجلس الوزراء منذ ثمانية أشهر ولم يأخذوا بها"، مشيرا الى أن "العبرة في التنفيذ وليس بصياغة الأوراق والخطط".
واعتبر قاطيشا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنهم "ليسوا جديين في معالجة التهريب عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية وفي المطار، ولا في معالجة أزمة الكهرباء والنفايات، وهذه يمكن تطبيقها بقرار من الوزير المختص"، مستبعدا أن "تأخذ طريقها للتنفيذ".
ولفت الى أنه "عندما أقرّ إعلان بعبدا، في العام 2012 في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان لتحييد لبنان عن أزمات المنطقة، انتظر "حزب الله" أسبوعاً لينعى هذا الإعلان، لكن بالأمس خرج النائب محمد رعد، وأعلن على باب القصر الجمهوري رفضه تطبيق هذه الخطة، وهذا يظهر عدم جدية الفرقاء الذين يمسكون بالمؤسسات الربحية بعدم معالجة الأزمة بدءاً من الكهرباء".
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