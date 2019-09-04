الشرق الأوسط: الحريري سيزور باريس في 20 أيلول وسيلتقي ماكرون

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، "سيزور العاصمة الفرنسية ​باريس​ في 20 أيلول الحالي، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​". ولفتت الصحيفة الى أن "المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة مقررات مؤتمر "سيدر"، ​بيار دوكان​، الذي بدأ زيارته الى ​بيروت​ يوم أمس، أبدى ارتياحاً حذراً حيال التحركات الرسمية لمواجهة الأزمة المالية المستفحلة، وشجع على تسريع المعالجات انطلاقاً من إنجاز مشروع ​الموازنة​، وقرب عرضه على ​الحكومة​، تمهيداً لإحالته إلى ​مجلس النواب​، وفقاً لما أبلغه وزير المال. كما اطلع على ملخص للبيانات المالية التي تم إرسالها إلى وكالات التصنيف الدولية، وهي تظهر تحولاً جدياً في ضبط الأنفاق، وتعزيز الواردات، والشروع بمكافحة التهرب الضريبي، والتهريب عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية. كذلك الأمر لجهة تفعيل انتظام أعمال ​الجمارك​ ومهامهم في ضبط دخول البضائع إلى ​لبنان​".



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