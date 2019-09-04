٣٠ ألف جنيه شهريًا بعد التخرج.. 8 معلومات عن أول مدرسة لصناعة المجوهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وقع وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون مع شركة "Egypt gold" للمجوهرات، الثلاثاء؛ لإنشاء المدرسة الأولى في الشرق الأوسط المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلى والجوهرات، وهي مدرسة Egypt gold للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن المدرسة الجديدة، في الفيديوجرافيك التالي: