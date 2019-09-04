إيفانكا ترامب تزور الحدود الكولومبية الفنزويلية اليوم لمتابعة حل أزمة الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): ذكرت السفارة الكولومبية في الولايات المتحدة الثلاثاء أن مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب ستزور الحدود الكولومبية الفنزويلية اليوم الأربعاء للووقوف على جهود بوجوتا لمعالجة أزمة الهجرة. وأضافت السفارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن إيفانكا تعقد اجتماعا مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ليل الثلاثاء لبحث العلاقات الأمريكية الكولومبية. يشار إلى أن إيفانكا تقوم حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية برفقة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون سوليفان، تشمل كولومبيا والأرجنتين وباراجواي، حسب المصدر نفسه.

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