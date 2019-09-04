اليوم.. انتهاء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات في الـ7 مساءً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
ينتهي موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2019-2020، مساء اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساءً.
وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 183 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.
يشار إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019.
وحسب وزارة التعليم العالي، من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.
كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.
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