الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني، وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 مليون جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنيه وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.