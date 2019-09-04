رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات عامة مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، في اقتراح مقدم منه بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن جونسون قوله، عقب تصويت لمجلس العموم البريطاني حول بريكست، إنه لا يرغب في انتخابات إلا أنه إذا "صوّت النواب غداً لوقف المفاوضات والاضطرار إلى تأجيل آخر بدون فائدة للبريكست لسنوات أخرى محتملة فهنا ستكون (الانتخابات) هي الطريق الوحيد لحل هذا".

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت في وقت سابق اليوم لصالح عرض تشريع يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وصوت 328 نائبا لصالح عرض التشريع الأربعاء، و301 فقط يؤيدون موقف جونسون.