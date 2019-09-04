الإعصار دوريان يضرب الساحل الشرقي فلوريدا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ضرب الإعصار دوريان الساحل الشرق لولاية فلوريدا الأمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء.
أعلن ذلك المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.
وتراجعت قوة الإعصار دوريان إلى عاصفة قوية من الفئة الثانية الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك باتجاه المناطق الساحلية الأمريكية.
ووجه مركز الأعاصير تحذيرا من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومترًا ، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.
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