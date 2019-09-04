رسميا: قطر تكشف عن شعار مونديال 2022 (صورة)

اتجهت أنظار العالم صوب الدوحة لمتابعة خطوة جديدة ومهمة على طريق الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، حيث تم إطلاق الشعار الرسمي للبطولة في تمام الساعة الثامنة واثنتين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت الدوحة، من خلال حملة رقمية على مستوى العالم، صحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية بشكل متزامن.

ومثل إطلاق شعار البطولة محطة مهمة لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، في الطريق نحو تنظيم المونديال الأول في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

واستوحي الشعار من الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء، بحسب ما أفادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، علما بأن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء.

ويستوحي تصميم الشعار من شكل كأس العالم، إضافة الى الرقم 8 الذي يرمز الى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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كما يوحي الشعار بـ رمز اللانهاية في إشارة إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم فيفا (الاتحاد الدولي) 2022 في قطر والمنطقة، بحسب اللجنة العليا.

وعرض الشعار أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم، حيث اختير من الأمريكتين: الولايات المتحدة الأمريكية (تايمز سكوير، وبرودواي، وبين شارعي 44 و45، ونيويورك)، والأرجنتين (جنرال باز واي 15 دي أجوستو، وبوينس أيرس)، والبرازيل (ميترو دوميناشن سي ستايشن، وساو باولو)، وتشيلي (إيه في كينيدي، وبادريه هورتادو، وسانتييجو)، والمكسيك (شارع برينسيبال، ومكسيكو سيتي).

وعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن ويستفيلد ستراتفورد سيتي، وفور ديالز، ويستفيلد سكوير، ويستفيلد)، وفرنسا (جريه دو نورد، وباريس)، وألمانيا (محطة برلين للقطارات)، وإيطاليا (سيمبيون، وأكرو ديه لا باس، وميلانو)، وإسبانيا (مدريد، وكاياو)، وروسيا (نوفيه أربات 2، وموسكو).

كما عرض شعار مونديال قطر 2022 في تركيا عبر الشاشات العملاقة في كل من يلدز، وزوهاراتبابا، وباتشيسير كيسم، وتاسديلين، ومعمار سنان، وكافيرجا، وهارباي، ومركز، وبرباروس، وليفازيم، والهند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوريا الجنوبية (كويكس كراون، وسول)، وجنوب إفريقيا (شارع أليس، وساندتون، وجوهانسبرج).