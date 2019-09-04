الحاج ضيوف ينصح محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

نصح السنغالي المعتزل الحاج ضيوف، لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، بالانتقال إلى الدوري الإسباني في أقرب فرصة متاحة، وتحديدًا إلى أحد العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.

وتساءل ضيوف خلال حوار تلفزيوني في قناة أون سبورت، عما سيحققه محمد صلاح مع فريق ليفربول أكثر مما تحقق بالفعل، خاصة أنه توج معه بدوري أبطال أوروبا، أقوى البطولات في القارة العجوز.

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وأضاف الدولي السنغالي السابق، أنه لو كان مكان محمد صلاح، أو مواطنه السنغالي ساديو ماني، لسعى بقوة للرحيل من صفوف ليفربول، والبحث عن تحدٍ جديد، واللعب بجوار كبار نجوم لعبة كرة القدم.

يُذكر أن أزمة تفجّرت بين محمد صلاح وساديو ماني، خلال مباراة ليفربول الأخيرة ضد مضيفه بيرنلي، إذ كانت النتيجة تشير لتقدم الريدز بثلاثة أهداف نظيفة، وسنحت فرصة لمحمد صلاح، وكان السنغالي في موقع أفضل منه، لكن فضّل الجناح المصري التسديد بدلًا من التمرير، وهو ما جعل اللاعب السنغالي ينفجر غضبًا أثناء تبديله، وظهر وهو يشتكي من أنانية محمد صلاح.