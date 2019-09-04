خطه فرنسية جديدة لحماية المرأة من العنف الزوجي

قتلت 101 من الفرنسيات منذ بداية العام الجاري نتيجة العنف ضد النساء.

وتتطلع المنظمات المدافعة عن النساء أن تضع الحكومة، بمناسبة انطلاق الأيام الحكومية بدءا من اليوم حتى 25 نوفمبر حول العنف الزوجي، مخططا كبيرا بهذا الخصوص.

ودعت هذه المنظمات الحكومة الفرنسية إلى تخصيص حوالي مليار يورو لأجل ذلك.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عند افتتاح

الأيام الحكومية ضد العنف الزوجي- الذي تحول لظاهرة حقيقية، أصبحت تثير قلق المجتمع الفرنسي- عن خطة بـ 5 ملايين يورو من أجل إحداث 1000 سرير ومكان لإيواء الضحايا ويتوقع أن تعلن في الأيام المقبلة إجراءات عاجلة أخرى لوقف القتل ضد النساء من شركاء حياتهن.وتجرى نقاشات حول هذه الظاهرة في مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، بحضور وزراء التربية الوطنية والعدل والداخلية والإسكان وحماية الطفولة، إضافة إلى سكرتيرة الدولة من أجل المساواة بين النساء والرجال. ويحضر هذه النقاشات المنظمات المعنية وعائلات الضحايا.تأتي هذه الظاهره بفرنسا حسب المختصين بان القوانين الفرنسيه التي تحمي وتعطي المراه امتيازات وتجعل الرجل مقيد مما يدفعه للانتقام منها حيث أن القانون يحميها وياخذ من حقوقه لمصلحتها مما يدفع الرجال للقتل بدافع الانتقام