دام عزك يا وطن.. شعار اليوم الوطنى السعودي



أيام ويحل مخضرا اليوم الوطني السعودي الـ 89 للمملكة العربية السعوديه حيث يشهد الشعب السعودي ، احتفالات واجواء شعبيه وتقليديه في شتى ارجاء البلاد باليوم الوطني ، وهو يوم تاسيس المملكة العربية السعوديه , وتوحيد اطرافها على يد الملك عبدالعزيز ال سعود.

ولهذا الاحتفال أصول وبنية ،فقبل 89 عاماً كانت المملكة متفرعة الاطراف , وكان توحيدها معسرا ، الا ان الملك عبدالعزيز كان هو المؤسس الحقيقي للمملكة , فـ في تاريخ 23 سبتمبر من العام 1932 تم رفع علم السعوديه خفاقا واعلنت جيوش الملك عبدالعزيز بنهاية الحروب , وتوحيد رقعة البلاد واطلاق مسمى مملكة عليها .

ومن هنا يقتبس الشعب السعودي تلك الحقبه التاريخيه كل عام ويرفرفون باعلام بلادهم في ذكرى تاسيس المملكة العربية السعوديه في تاريخها المعتاد الـ 23 من سبتمبر , ويتم الاحتفال في كل مكان من اطرافها وعلى الطرق والمباني العامة والخاصة حيث يرفع العلم الاخضر حاملا شعار “لااله الا الله محمد رسول الله” وشعار اخر " دام عزك يا وطن " وتكسوا الشوارع اللون

الاخضر من اعلام واثواب للرجال والنساء ايضا ترتدين عباياتهن باللون الأخضر ،كما تسير السيارات في الطرق محتفله بهذا اليوم ،ويتم الترتيب من قبل اللجان الحكوميه والترفيهيه حول انشاء واحياء الفعاليات الكبرى في الميادين العامه والخاصه , وبالخصوص في العاصمه الرياض وفى السنوات الاخيرة تشعبت الاحتفالات فى الارجاء حيث عمرت محافظة جدة باحتفالات خاصة على كورنيش البحر الأحمر ..يرج تأسيس المملكة العربيةالسعودية تاريخيا لواقعة موثقة فقد قام الاتراك العثمانيون بغزو السعوديه قبل كثير من الاعوام , وتحديدا في القرن السادس عشر , والغزو على كثير من الدول الاخرى وقتها في الشرق الاوسط .وهو الامر الذي ادى الى حدوث كثير من الاضطرابات ضد الحكم العثماني ولفترات زمنيه طويله , الا ان الإمبراطورية العثمانية انهارت في وقت كان الوهن والضعف بادٍ على حكامها , ومن خلال الحرب العالمية الأولى فقد انتهت تلك الحقبه للعثمانيون وننشأت بعدها الدولة الحديثة في المملكة العربية السعودية

ولذا وجدنا بانه وعلى أعقاب سقوط العثمانيين فقد تم تقسيم المناطق الأربع من المملكة العربية السعودية الحديثة بصورة مباشره , ومن بينها منطقة الحجاز ومنطقة نجد ومنطقة عسير ومنطقة الاحساء , وكان ذلك بداية لتاسيس المملكة في العام 1921 .

Advertisements

ومنها فقد أصبح بن سعود السلطان الجديد لمنطقة نجد الواقعه في وسط الجزيرة العربية , وبدوره فقد شارك في حروب مختلفه على الدول العربية الضعيفة , وبشكل تدريجي , فقد تمكن من السيطرة على مناطق الحجاز الواقعه في غرب الجزيرة العربية وكان ذلك خلال العام 1925.

ومنها تم اعلان الحكم له واصبح حينها سلطان دولتين منفصلتين ومتفرعتين هما , الحجاز ونجد .

ومن ذلك الوقت وحتى العام 1932 , اي بعد خمس سنوات من الحكم على كلا البلدين , تم الاعلان عن توحيدهم تحت راية واحده وتحت اسم واحد وهو “المملكة العربية السعودية” والتي حكمها من وقتها سبعة حكام .

ولليوم الوطني تاريخ محدد كل عام هو يوم 23 سبتمبر , وهو اليوم الذي يحتفي به السعوديون الى يومنا هذا باسم “اليوم الوطني السعودي” واصبح له اهمية كبرى خليجيا وعربيا , حيث انه له عطله رسميه سنويه , كما وتوجد احتفالات ومراسيم خاصه به يعرفها ابناء المملكة ويقومون باحياؤها كل عام فى نفس التاريخ.