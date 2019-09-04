كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين باتجاه عمران بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.