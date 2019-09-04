البنتاجون يخصص 3,6 مليار دولار لبناء "جدار المكسيك"

جانب من الجدار الحدودي الأمريكي مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ 3,6 مليار دولار لتمويل بناء جدار بطول 280 كلم على الحدود مع المكسيك، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان للصحفيين إنه بهدف تأمين هذه الأموال قرر البنتاجون تأجيل 127 مشروعاً لبناء وتحديث مبان عسكرية في داخل الولايات المتحدة وخارجها كانت الأموال قد رصدت لها في ميزانية عام 2019.

وجعل ترامب من أمن الحدود ملفا بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي، وأكد أنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020.

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وافقت المحكمة العليا الأمريكية في شهر يوليو/تموز الماضي على فتح الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي للاستفادة من أموال وزارة الدفاع (البنتاجون) لبناء أجزاء من الجدار الحدودي الفاصل مع المكسيك.

وسمح قرار المحكمة برفع تجميد الأموال للرئيس الأمريكي بإحراز تقدم قد وعد به خلال حملة الرئاسة لعام 2016 ويعطيه دفعة قوية نحو السباق الرئاسي لولاية ثانية.

وطالب ترامب في البداية بأن تتحمل المكسيك تكلفة الجدار، ما فاقم التوتر في العلاقات المشحونة أصلا بين البلدين.

ويحاول عديد من المهاجرين من أمريكا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة هربا من عنف العصابات والفقر في بلادهم وبحثا عن حياة أفضل.