- 1/3
- 2/3
- 3/3
أحدث فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم جدلا كبيرا، في المغرب، بعدما نشر صورة، تُظهر خريطة المملكة مبتورة من صحرائها.
ونشر الحساب الرسمي لأياكس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الاثنين، صورة أشار من خلالها إلى لاعبي الفريق، الذين وُجهت إليهم الدعوة لتمثيل منتخبات بلدانهم في فترة التوقف الدولي الحالية.
ووضع بطل الدوري الهولندي صورة كل لاعب من اللاعبين المدعوين إلى خوض مباريات دولية، وضعها على خريطة بلده، حيث تمت الإشارة إلى الدولي المغربي حكيم زياش، بوضع صورته على خريطة المملكة المغربية، وهي مبتورة من صحرائها.
وتفاعلت مجموعة من الصفحات المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما بدر من أياكس، معتبرين أن الفريق اقترف خطأ جسيما، بعدم احترامه رمزية الصحراء بالنسبة إلى الشعب المغربي.
وطالب بعض المغردين، الثلاثي المغربي المحترف في الأياكس، وزياش، ونصير مزراوي، وزكرياء لبيض بعدم الانخراط في تدريبات بطل هولندا، إلا بتقديم هذا الأخير اعتذارا رسميا للمغاربة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب زياش.. أياكس يظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائها _صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.