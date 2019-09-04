سوريا تحبط هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الروسية

تصدت المضادات الأرضية السورية لطائرات مسيرة في أجواء اللاذقية (شمال غرب) أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "الأصوات التي سمعت في أجواء مدينة اللاذقية ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون في منطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه لم يسجل في الحال سقوط إصابات من جراء إطلاق الطائرات المسيرة وتصدي المضادات الأرضية السورية لها.

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وبدأ صباح السبت سريان وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، في هدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم روسي في نهاية أبريل/نيسان عملياتها العسكرية ضد العناصر والجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا.

وجاء القرار بعد يوم واحد من سيطرة الجيش السوري على نقاط استراتيجية بريف إدلب، منها أغلب بلدة التمانعة والخوين.





وحقق الجيش السوري الفترة الماضية تقدما واسعا على الأرض، وحاصر عددا كبيرا من التنظيمات الإرهابية التي تدعمها تركيا بالأخص في منطقة إدلب.

وبدأت القوات السورية في الثامن من الشهر الماضي هجوماً تمكنت بموجبه من استعادة بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، كما طوقت أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك.