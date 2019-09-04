أفعى ومشنقة وسرطان.. سياسات "الحمدين" ترسم شعار مونديال 2022

"غدر وخيانة وسرقة وفشل وقمع".. تلك أبرز الدلالات التي تولدت في عقول كثير من المغردين لدى كشف شعار مونديال قطر 2022، الثلاثاء، والذي يشبه رقم 8 باللغة الإنجليزية أو رمز ما لا نهاية.



الكثير من المغردين قرأوا دلالات الشعار من خلال سياسات تنظيم "الحمدين"، فالبعض رآه يشبه ثعبان الكوبرا، مشيرين إلى أنه يعكس سياسات الغدر والخيانة للنظام القطري.



فيما رآه آخرون يشبه حبل المشنقة كدلالة على انتهاكات تنظيم "الحمدين" بحق عمال المونديال وأبناء شعبه، فيما رآه فريق ثالث أنه رمز لا نهاية لجرائم تنظيم "الحمدين".

البعض الآخر رأى الشعار لا يحمل أي أفكار جديدة ولا يوجد به أي إبداع، متهمين قطر بسرقة فكرته من الرمز الدولي للتوعية بسرطان الثدي، مؤكدين أن الشعار يعد فشلاً جديداً لتنظيم "الحمدين".

كما لفت آخرون إلى أن حدث الكشف عن شعار المونديال في حد ذاته عكس فشل الدوحة وفضح قناة "الجريرة" القطرية التي حاولت إخفاء عدم وجود أي جماهير في الدوحة عند الكشف عن الشعار.

غدر وخيانة وفشل

في هذا السياق، قال خالد عبدالله بوعلي، رئيس تحرير صحيفة "الشرق" السعودية، إن "قطر دفعت أكثر من 56 مليون دولار واستأجرت الأبراج في كل مكان، وفِي الدوحة حضر أقل من ٣٠ مقيماً! الجزيرة التي وضعت شريطاً عملاقاً على الشاشة لإخفاء الفضيحة لم تستطع، وللمرة الأولى في التاريخ أن تغطي حدثاً بدون تزييف أو فبركة".





وأردف قائلاً: "الصغير يظل صغيراً".

أما المغرد آرثر فهد، فأبرز سياسات الغدر لدى تنظيم الحمدين في رؤيته للشعار، قائلاً: "حتى شعارهم يشبه ثعبان الكوبرا لدغ وغدر".





في السياق نفسه، قال مغرد يدعى الباسل: "شعار مونديال قطر ٢٠٢٢، وماذا بعد المونديال! حلقة ملتوية ستنتهي إلى نقطة البداية!، والأفعال المشينة لنظام الحمدين لن ينساها التاريخ!!".

يذكر أن أزمة قطر التي بدأت بعد مقاطعة دول الرباعي العربي لها في 5 يونيو/حزيران 2017 جاءت لدعمها الإرهاب ولخيانة عهودها والتآمر على دول المنطقة.







ونتيجة خيانتها دول الخليج وعدم التزامها باتفاقية الرياض التي وقّعها أمير قطر تميم بن حمد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤.

وخالفت الدوحة جميع تعهداتها بشأن الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية.

Advertisements

انتهاكات عمالية

المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر أبرز في تعليقه على شعار المونديال الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في قطر.

ووضع الزعتر شعار الموت "الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين"، وعلق قائلا: "من الأولى أن يوضع هذا الشعار كشعار للمونديال، هذا المونديال الذي يشكل خطراً على حياة الآلاف من العمال، التي تجاوزت عدد وفيات العمالة فيه الألف حالة، وربما ترتفع إلى 7 أضعاف هذا الرقم".

وبينما تحتفل قطر، الثلاثاء، بتدشين مونديال 2022 تعيش مئات الآسر حول العالم مآسي كبيرة، بعد أن فقدوا عائلهم الوحيد الذي سقط ضحية خلال عملية البناء.





وهؤلاء الضحايا يمثلون العديد من الدول الأجنبية منها نيبال والهند والفلبين وغيرها، وكانوا يعملون في ظروف غير إنسانية لتحقيق حلم "تنظيم الحمدين" في استضافة مونديال 2022.

الضحايا من العمال كانوا يعملون دائماً في ظل درجات حرارة شديدة الارتفاع، ووسط ظروف عمل لا يتم فيها الالتزام بأي معايير سلامة أو أمان، وأجورهم نحو 6 دولارات يومياً.

وشهدت الدوحة قبل شهر (السبت والأحد 3 و4 أغسطس/آب الماضيين)، مظاهرات كبيرة لمئات العمال العاملين في منشآت كأس العالم؛ احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية المتدنية وتأخر صرف رواتبهم.

وبعد نحو أسبوعين من التعتيم الإعلامي على الإضراب، نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ مايو/أيار الماضي، اعترفت الحكومة القطرية في بيان رسمي بالإضراب.

وادعت الحكومة أن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي (عجز) لدى شركتين تشغلان العمال، حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً في الموضوع.

حبل مشنقة

من جهته رأى الإعلامي السعودي فهد الأحمدي من جانبه الشعار "كأنه حبل مشنقة".





وسبق أن كشفت تقارير حقوقية دولية من بينها تقرير الخارجية الأمريكية الصادر مارس/آذار الماضي عن واقع أسود للوضع الحقوقي في قطر؛ حيث رصد تجاوزات عديدة أبرزها غياب الديمقراطية وحرية التعبير والعمل القسري.

فشل وسرقة

مغردون آخرون أعربوا عن صدمتهم من الشعار، مشيرين إلى أنه "لا يحمل أي إبداع".

من أبرز هؤلاء الكاتبة السعودية الدكتورة مها بنت شعلان التي أشارت إلى أنه "أقل من عادي! ما فيه لا إبداع ولا ابتكار".





بدوره أعرب مغرد يدعى محمد عن صدمته من الشعار، قائلاً: "شعار مونديال قطر ٢٠٢٢ تصوم وتفطر على بصل".

من جهته، اتهم مغردون آخرون قطر بسرقة شعار سرطان الثدي، وتهكم بعضهم داعياً إلى إيجاد الفروق بين الرمز الدولي للتوعية بسرطان الثدي وشعار مونديال قطر.



