إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد مراد حكمدار المديرية بوقوع تصادم بين سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن إصابة كل من دعاء طلعت بدر ٣٠ سنة، وشقيقها جمال طلعت ١٩ سنة، وفيروز محمد كمال 4 سنوات، و محمد يوسف بكر ١٦سنة، و شقيقه محمود يوسف ١٤سنة، وسميح عبد الرحمن محمد ١٦سنة، وجميعهم مقيم سوهاج بسحجات وكدمات متفرقة. جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

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