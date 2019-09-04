اعتداء على زوجة وجثة نهتشها الكلاب.. قصة جريمة "الدجل والدم" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حالة من ردود الفعل المتباينة شهدتها أوساط متعددة في محافظة الوادي الجديد، بعد الكشف عن تفاصيل جريمة اختلط فيها الدجل والشعوذة مع الانتقام، وراح ضحيتها عجوز من محافظة سوهاج على يد مزارع ونجله.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعد تلقي مباحث قسم الخارجة بلاغًا يوم 20 أغسطس بالعثور على جثة بها آثار نهش حيواني بقطعة أرض زراعية، بالقرب من قرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد صابر رئيس مباحث الخارجة وتبين من الفحص أن الجثة تحولت لهيكل عظمي من شدة التفحم وأنها كانت مدفونة في حفرة عمقها حوالي نصف متر، نبشتها الكلاب.

بعد الفحص والتحري وورود تقرير الطب الشرعي، وجه العميد مصطفي مبروك مدير الإدارة العامة لمباحث الوادي الجديد بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والتوصل إلي هوية المجني عليه والجاني والدافع وراء الواقعة.

فريق البحث الذي ترأسه الرائد محمد صابر عبد الباقي مفتش مباحث الخارجة، فحص بلاغات التغيب على مستوى محافظات الوادي الجديد وأسيوط والمنيا وسوهاج، وعدد من محافظات الوجه القبلي.

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وتبين من فحص بلاغات المتغيبين أن بينها "فرج.س - 45 سنة - يمارس الدجل والشعوذة – من محافظة سوهاج" وذلك في وقت معاصر للعثور على الجثة.

تم استدعاء أسرة المجني عليه، وتعذر التعرف على الجثة لتفحمها الشديد، بينما أكدت أسرة المجني عليه في التحقيقات التي أجريت برئاسة العميد الحسيني عبد الرحيم رئيس مباحث المديرية أنه، اعتاد الخروج من المنزل والغياب لعدة أيام لعمله بمجال السحر والشعوذة وتجوله بالعديد من المحافظات، وأنه في المرة الأخيرة ذهب لأحد معارفه بمحافظة الوادي الجديد الذي اعتاد المكوث لديه لمدة طويلة.

بتحديد هوية الشخص المتهم تبين أنه "ز.أ - 70 سنة"، ونجله "م.ز - 31 سنة" مزارعين.

وأفاد المتهم الأول، أمام العميد أحمد مجاهد وكيل المباحث الجنائية والعميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة، أن زوجته كانت تعاني من حالة اكتئاب فاستعان بالمجني عليه ليساعد في علاجها، وبالفعل حضر إليهم ومكث لديهم فترة طويلة حتى علم من زوجته أن القتيل قام بالاعتداء عليها بحجة علاجها وإخراج الجن من جسدها فأخبر نجله واتفقا على التخلص منه انتقاما لزوجته.

وأكد المتهم أنه بالاشتراك مع نجله، اعتدوا عليه بضربات بـ"فأس" هشمت رأسه وقتلته في الحال، وأشعلا النيران فيه ونقلا بقايا الجثة ودفناها في حفرة عميقة.

أثبتت اعترافات المتهم حول تفاصيل الواقعة، وأحيل المحضر رقم 1905 إداري الخارجة لسنة 2019، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.