لمزيد من الانضباط.. "عام تأسيس عسكري" بـ 27 مدرسة فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مجال التعليم الفني بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0".

وتوضح الخطة كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتي تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.

جاء هذا خلال مشاركته باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم.

Advertisements

وأشار إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامجًا دراسياً ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل فى مصر، متابعًا أنه يجري تطبيق هذه البرامج المطورة في 105 مدارس ابتداء من العام الدراسي 2019/2020.

ولفت مجاهد إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها: أن تكون المدرسة المرشحة أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في إحدى المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت علي مراكز متقدمة مرة واحدة علي الأقل خلال أخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقي المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فني بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس.

وأشار مجاهد إلى عقد الوزارة برتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي لاستغلال السنة الأولى كفترة تأسيس عسكري للطلاب في 27 مدرسة صناعية بنين على مستوى الجمهورية نحو مدارس فنية أكثر انضباطًا في عام التعليم - عام 2019.

ومن جهتها، أوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير لتطوير التعليم الفني، أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وخصوصًا الجامعات التكنولوجية التي أنشئت هذا العام لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفني وخاصة طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم العالي بالجامعات.