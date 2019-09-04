"التربية الرياضية منهج".. اعتماد قرار الدراسة والامتحانات لـ"أولى وثانية ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وتضمن القرار:

-إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير.

-إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية.

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-الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة.

-دمج القرارين الوزاريين للصف أول والثاني الثانوي.

كما جرى مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل علي وضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الآداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى.

واجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الله التطاوي، مساعد رئيس جامعة القاهرة – نيابة عن رئيس الجامعة، الدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، على أحمد إبراهيم، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، شيرين حمدي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، حبيبة عز، مستشار الوزير لتطوير التعليم الفنى، أحمد سيد حسن، مراقب عام وزارة المالية، السيد عبد الله عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور علاء عزوز، رئيس مركز البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.