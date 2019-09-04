وزير الداخلية التركي يهدّد بـ“تدمير“ رئيس بلدية إسطنبول

هدد وزير الداخلية التركي، اليوم الثلاثاء، ”بتدمير“ رئيس بلدية إسطنبول بسبب دعمه لثلاثة رؤساء بلديات أكراد استبدلوا بمسؤولين حكوميين؛ بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب بعد أقل من خمسة أشهر على انتخابهم.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو موجهًا كلامه لإمام أوغلو: ”جاهل. اعرف مكانك واعرف حدودك“، مضيفًا: ”هذا البلد يتعامل مع ذلك التنظيم المحظور منذ 40 عامًا… إذا تدخلت في شؤون خارج اختصاصات عملك سندمرك“.
وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان إمام أوغلو أن بلدية إسطنبول ألغت تحويل أكثر من 350 مليون ليرة (61 مليون دولار) لبعض المؤسسات التابعة لحزب العدالة والتنمية، في أول خطوة يتخذها ضد أردوغان منذ انتخابه.
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