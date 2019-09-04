نواب جزائريون يقاطعون أول جلسة لرئيس البرلمان الجديد بسبب حكومة بدوي

قاطع نواب جزائريون، اليوم الثلاثاء، أول جلسة برلمانية لرئيس المجلس الجديد سليمان شنين، رغم انتماء الأخير إلى الكتلة المنسحبة، وهي ائتلاف ”النهضة والعدالة والبناء“، ما أحدث جدلًا في الأوساط السياسية.
وقال النائب المعارض، الأخضر بن خلاف: إنّ ”مقاطعة النواب موقف مبدئي يأتي احتجاجًا على دعوة وزراء حكومة مرفوضة شعبيًا وغير قادرة على الاستمرار؛ لأنها من بقايا نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والحراك الشعبي يطالب برحيلها“.
وشدد بن خلاف في تصريحات اعلامية اليوم على أنّ خطوة النواب ”لا تعني انقلابًا على رئيس البرلمان المنتخب حديثًا، بوصفه وجهًا من وجوه الحراك الشعبي المناهض لسياسات بوتفليقة وبقايا نظامه، ولكنها خطوة رافضة للتعامل مع هذه الحكومة والأولى أن ترحل إلى غير رجعة“.
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