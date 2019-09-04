لقي 3 أشخاص مصرعهم الثلاثاء، عندما سقطت منصة صيانة من ارتفاع نحو 50 مترًا عن الأرض من أحد أبراج البث في ولاية هسه بوسط ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة إن سبب سقوط المنصة لم يتضح، لكن سلطات الأمن والسلامة المحلية تحقق في الأمر.
وتملك إذاعة ”هسه“ الحكومية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية ”إيه.آر.دي“ برج البث، لكنها تقول إن طرفًا ثالثًا يتولى صيانته.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 بسقوط منصة صيانة بأحد أبراج البث في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.