مقتل 3 بسقوط منصة صيانة بأحد أبراج البث في ألمانيا‎

لقي 3 أشخاص مصرعهم الثلاثاء، عندما سقطت منصة صيانة من ارتفاع نحو 50 مترًا عن الأرض من أحد أبراج البث في ولاية هسه بوسط ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة.

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وقالت الشرطة إن سبب سقوط المنصة لم يتضح، لكن سلطات الأمن والسلامة المحلية تحقق في الأمر.

وتملك إذاعة ”هسه“ الحكومية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية ”إيه.آر.دي“ برج البث، لكنها تقول إن طرفًا ثالثًا يتولى صيانته.