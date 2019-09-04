للمرة الأولى.. واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية

في سابقة أولى من نوعها، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية، حسب ما أشارت وكالة "أسوشيتد برس".
وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام برنامجها الفضائي لتطوير صواريخ باليستية، تحت غطاء برنامج مدني لإطلاق أقمار صناعية.
وتأتي العقوبات التي أعلنتها وزارتا الخارجية والخزانة واستهدفت وكالة الفضاء واثنتين من الشركات التابعة لها، في أعقاب انفجار صاروخ وقع الخميس في مركز الإمام الخميني الفضائي الإيراني، بسبب ما قال مسؤول إيراني إنهعطل فني أثناء اختباره.
ودفع الانفجار الرئيس دونالد ترامب إلى بث تغريدة على موقع "تويتر"، مرفقة بصورة لكاميرا مراقبة تظهر الآثار الظاهرة للحادث، معلنا أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بما حدث في موقع الإطلاق.
وفقا للعقوبات الأخيرة، يمكن لإدارة ترامب إخضاع الشركات والحكومات الأجنبية، بما في ذلك المنظمات الدولية التي تتعاون في مجال الفضاء، لعقوبات كبيرة في حالةتعاونها مع وكالة الفضاء الإيرانية.
كما تقضي العقوبات بتجميد أي من أصول الوكالة في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير بالإدارة إن العقوبات تهدف إلى إرسال إشارة واضحة مفادها أن الكيانات الأجنبية يمكن فصلها عن النظام المالي الأميركي، من خلال عقوبات ثانوية إذا عملت مع أي من المؤسسات الثلاث.
وأفاد المسؤول بأن هذه الخطوة لا ترتبط ارتباطا مباشرا بانفجار الأسبوع الماضي، لكن صورة المراقبة قدمت دليلا على تأكيد الولايات المتحدة بأن برنامج الفضاء الإيراني يستخدم لتطوير صواريخ، بما في ذلك الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى لمسافات طويلة.
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