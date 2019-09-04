16 قتيلا في هجوم لطالبان بكابول

قتل 16 مدنيا على الأقل في اعتداء تبنته حركة طالبان هز كابول، في وقت متأخر الإثنين، بينما تسعى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مع المتمردين.

ووقع الانفجار الذي تلاه إطلاق نار وانفجار في محطة وقود، قرب القرية الخضراء، المجمع الكبير الذي يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إنّ «16 شخصاً قتلوا وأصيب 119 بجروح في هجوم الأمس. الانفجار نجم عن جرافة مفخّخة»، بينما تبنّت حركة طالبان الهجوم، مشيرة على لسان المتحدّث باسمها ذبيح الله مجاهد إلى أنّها تشنّ هجوماً منسّقاً بواسطة انتحاري ومسلّحين.

وشنت الحركة هجوما، السبت، في محاولة للاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال البلاد وتلته عملية في مدينة بول-اي-خمري عاصمة ولاية بغلان المجاورة قبل أن يتم طردها منها.