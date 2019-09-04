موالون للدوحة يدعون إعلاميي اليمن لزيارة إسرائيل

قدم إعلامي يمني موالٍ لقطر ومحسوب على سياساتها، كحال العديد من المرتزقة الذين توفر لهم قطر الدعم المالي، دعوات لصحفيين يمنيين لزيارة إسرائيل، وهي زيارة وصفها بالعلنية، فيما يبدو أنه سبقتها زيارات سرية مدعومة من قطر.

وقال الصحفي اليمني خالد الشيباني والمحسوب على الدوحة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «FACEBOOK» من يريد السفر إلى إسرائيل الحبيبة بزيارة علنية أرجو من جميع الزملاء الصحفيين أن يراسلوني خاص أو السياسيون أقسم بالله إني جاد لأجل اليمن أيها الكرام نكاية بالإمارات والسعودية»، فيما تساءل البعض عن العلاقة بين السفر إلى إسرائيل والنكاية في السعودية والإمارات.

إنقاذ اليمن

أبدى البعض من متابعيه موافقته لخوض التجربة والسفر إلى دولة إسرائيل من أجل إنقاذ اليمن بناء على كلام الشيباني، فيما انتقد البعض الآخر أسلوب المنشور خاصةً بعد أن تم تسمية إسرائيل بالحبيبة ليؤكد لهم أن الهدف التماشي مع المصالح السياسية في كل الاتجاهات حتى لو كان ذلك المصالحة مع إسرائيل.

مرتزق علني

ويعتبر خالد الشيباني الذي تواجد في السعودية أثناء انطلاق عاصفة الحزم وتواصل مع عدد من الإعلاميين السعوديين بحثا عن دور يمارس من خلالة الابتزاز، وحين فشل في ذلك توجه إلى قطر التي احتضنته وقدمت له مبلغ 731.250 ريالا قطريا لشن هجومه على المملكة بدون وجه حق، بعد أن كان يمجد الموقف السعودي في اليمن، مؤكداً في وقت سابق أن الحوثيين مثل داعش ويرتكبون نفس الجرائم، وأن المنظمات تصدر تقارير هزيلة تجاه الحوثيين.

ويعد الشيباني أحد أبرز المرتزقة الواضحين بشكل علني للنظام القطري، بعد أن منحته الدوحة الدعم المادي كتحسين وضع وتلا ذلك دعمه بمبالغ مقطوعة ودورة في اللغة الإنجليزية لمدة 6 أشهر، ثم منحه مبلغاً كبيراً قام من خلاله بفتح مكتب في أوسلو، للعمل من هناك ضد التحالف العربي.

من هو خالد الشيباني

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- صحفي يمني محسوب على قطر وعلى سياساتها

- تواجد في السعودية ثم توجه إلى قطر

- قدمت له قطر مبلغ 731.250 ريالا للهجوم على المملكة

- وصف الحوثيين بالدواعش قبل أن تستقطبه قطر

- دعمته الدوحة لتلقي دورة في اللغة الإنجليزية

- دعمته أيضاً لفتح مكتب في أوسلو ضد التحالف