وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في كلمته الافتتاحية أمس خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» لعبت دورًا حيويًا مهمًا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن الإدارة الأميركية بالتنسيق مع إسرائيل تستهدف الوكالة كمنظمة دولية وتتهمها بأنها سبب في تمديد قضية اللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في إدارتها، وكذلك التشكيك في صفة اللاجئ الفلسطيني، لافتًا الانتباه إلى أن الإدارة الأميركية تقود الآن حملة لمنع تجديد تفويض الأونروا أو إدخال تغيير في الولاية القانونية له.
وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات مناسبة للقيام بتحرك العربي فعّال على مستويين، الأول الحشد لتغطية العجز المالي الحالي في موازنة الأونروا والبالغ 151 مليون دولار، والتحرك لتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض.
من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي في كلمته أهمية هذا الاجتماع في وقت تتعرض فيه «الأونروا» لمحاولة لإلغاء تفويضها، مُطالبًا بتعرية الموقفين الأميركي والإسرائيلي المعاديين للأونروا وقطع الطريق أمام تمرير مخططها في إلغاء التفويض أو تغييره.
موقف جامعة الدول العربية
- أميركا تقود حملة لمنع تجديد تفويض الأونروا
- يجب التحرك لحشد تغطية العجز المالي الحالي في موازنة الأونروا
- تأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض
- تعرية الموقفين الأميركي والإسرائيلي المعاديين للأونروا
- تشكيل رأي عام عالمي ضاغط وداعم لتجديد التفويض للأونروا
- اتخاذ موقف عربي يتلاءم مع المواثيق والقرارات الدولية
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الدول العربية تدعو إلى إفشال مخطط تصفية الأونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.