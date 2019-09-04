المركزي يبيع أذون خزانة بـ600 مليون ريال

الدوحة (وكالات) قال مصرف قطر المركزي، في بيان، أمس، إنه باع أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال (165 مليون دولار) في عطاء. وتم بيع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة إجمالية 300 مليون ريال بعائد 1.96 بالمئة، ولأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعائد 1.98 بالمئة، ولأجل تسعة أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعائد 2.01 بالمئة.

ومن جهة أخرى، وقعت «قطر للبترول» اتفاقاً تقدر قيمته بمليار يورو مع «فلوكسيس»، التي تدير شبكة الغاز الطبيعي في بلجيكا، ينص على إفراغ الشركة القطرية حمولاتها من الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبورغ البلجيكي. ووقع الاتفاق، الذي يسري حتى عام 2044، بين «قطر تيرمينال المحدودة» و«فلوكسيس إل إن جي»، وتقدر قيمة الاتفاق بنحو مليار يورو. وقال المدير التنفيذي لشركة «فلوكسيس بلجيكا»، باسكال دو باك، إن هذا العقد يسمح بتعزيز موقع مرفأ زيبورغ كمدخل متعدد الأغراض للغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

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