فضيحة جديدة للدوحة بقيمة 350 ألف دولار

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشف موقع «قطريليكس»، التابع للمعارضة القطرية، أن حكومة الدوحة دفعت 350 ألف دولار إلى سفير صربي سابق للتوسط لها وتنسيق اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، وذلك من أجل التواصل مع الإدارة الأميركية وحفظ العلاقات مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن السفير السابق حصل على 7 دفعات، كل واحدة بـ 50 ألف دولار، حيث كانت أول عملية في 8 يناير 2019، والثانية في 19 فبراير، والثالثة في 5 مارس، والرابعة في 2 أبريل، والخامسة في 3 مايو، والسادسة في 11 يونيو، والسابعة في 2 يوليو.

جاء ذلك، في وقت طالب فيه عضو مجلس النواب المصري رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس عبدالرحيم علي، دوائر صنع القرار الأميركي بالكشف عن الأموال الطائلة التي ينفقها النظام القطري في الولايات المتحدة، في سبيل التهرب من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والقوانين الأخرى المتعلقة بالكشف عن المعلومات، حسبما كشفت بعض التقارير من أن هذا النظام دفع عشرات الملايين على شراء جماعات الضغط، لاستهداف حلفاء الرئيس دونالد ترامب وعائلته في واشنطن.

وقال علي، في بيان: «إن التقارير أكدت أن النظام القطري دفع مبالغ هائلة من الأموال للتهرب من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والقوانين الأخرى المتعلقة بالكشف عن المعلومات، لدرجة أن الصحافة لا تملك أي معلومات دقيقة حول حجم لعبة النفوذ التي تمارسها قطر، وأكد أن مركز دراسات الشرق الأوسط بدأ في دراسة هذا الملف، والحصول على جميع المعلومات الخاصة به، وإعداد تقرير شامل عنه تمهيداً لفضح السياسات الإرهابية للنظام القطري، مطالباً المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا الملف واتخاذ موقف حاسم تجاه النظام القطري».