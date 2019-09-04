نجاة مسؤول بالقوات الجنوبية من محاولة اغتيال في عدن

بسام عبدالسلام (عدن) نجا مسؤول ألوية الدعم والإسناد في القوات الجنوبية من محاولة اغتيال عقب هجوم لمسلحين مجهولين أثناء مروره في طريق رئيسي شرق مدينة عدن. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن مسلحين على متن حافلة أطلقوا النار على سيارة القيادي في ألوية الدعم والإسناد علي عسكر لحظة مروره بالقرب من «دوار الرحاب» بمنطقة «العريش» في مديرية «خورمكسر»، موضحاً أن الهجوم أدى إلى تعرض السيارة لأعيرة نارية كثيفة أدت إلى انحرافها عن الطريق ما أدى إلى إصابته مع عدد من مرافقيه.

وأشار المصدر إلى أن إصابة القيادي في القوات الجنوبية طفيفة وتلقى العلاج اللازم في أحد المستشفيات القريبة، لافتاً إلى أن القوات الجنوبية انتشرت في محيط المنطقة في حين شددت النقاط التفتيشية من إجراءاتها في محاولة منها لضبط المهاجمين. ويعد علي عسكر أحد القيادات التي كان لها دور بارز في تطهير عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية من عناصر التطرف والإرهاب خلال السنوات الماضية.

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