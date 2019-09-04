الأردن يؤيد المبادرة السعودية

جمال إبراهيم (عمّان)

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى إنهاء الأزمة في اليمن بحل سياسي يعيد له أمنه واستقراره.

وأطلع جريفيث الصفدي عند لقائهما أمس، في العاصمة الأردنية عمان، على جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، وأكد الصفدي تثمين الأردن لجهود الأمم المتحدة، ودعمه ولدور بعثة الأمم المتحدة لليمن التي تستضيفها المملكة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة، التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وأكد ضرورة تطبيق اتفاق استكهولم، واتفاق الحديدة، للوصول إلى حل سياسي، يعيد الأمن والاستقرار لليمن، وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

واتفق الصفدي وجريفيث، على ضرورة حل الخلاف، وإنهاء التصعيد في عدن، عبر الحوار الذي دعت له السعودية، وأكد دعم المملكة للمبادرة السعودية التي تهدف إلى وقف التصعيد في اليمن. وأشار إلى إدانة الأردن لأي استهداف للسعودية، مشدداً على أن أمن السعودية وأمن الإمارات جزء من أمن الأردن، ومؤكداً تضامن المملكة مع الأشقاء في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم.