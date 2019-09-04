أحمد حلمي يقرر الابتعاد عن الفن

قرر الفنان المصري، أحمد حلمي، الابتعاد عن الفن لمدة لا تقل عن سنتين، وذلك نتيجة الانتقادات، التي لحقته، بعد فيلمه الأخير “خيال مآتة”.
ونشرت مجلة “لها”، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مقربة من أحمد حلمي، نيته في الابتعاد عن الفن، والتركيز في الفترة المقبلة على مشاريعه الاستثمارية.
وقرر أحمد حلمي الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة مؤقتة، بعدما فشل في تحقيق النجاح المعهود به، سابقا، إذ لم تلق أعماله الأخيرة صدى مميزا، وآخرها الفيلم، الذي صدر في عيد الأضحى “خيال مآتة”.
وأضاف المصدر أن حلمي شعر في الفترة الماضية بإحباط كبير، ولديه رغبة في الحصول على راحة من الفن.
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