الرابطة المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الريسوني وتدعو إلى جبهة وطني للتصدي للغنتهاكات ضد الحقوقيين والصحافيين

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامنها مع الصحافية هاجر الريسوني المعتقلة منذ يوم، السبت الماضي، منددة بحملات حملات التشهير التي تستهدفها والعاملين بمؤسسة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، ومطالبة بإنشاء جبهة وطنية ضد الإنتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي من حقوقيين وصحافيين ومدونين وغيرهم.

وقالت الرابطة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إنها تابعت قضية الريسوني التي اعتقلت عشية السبت الماضي من أمام عيادة طبية، مؤكدة مساندتها لكافة صحفيات وصحفيي “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ وكذلك التقنيات والتقنيين والعاملات والعاملين بعد حملات التشهير التي مستهم من جهات مجهولة تريد ربط الجريدة والموقع بالفضائح الجنسية، ضاربين العرض بقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة.