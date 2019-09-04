الفيسبوك يسقط سارقا ومعتديا بالسلاح بقبضة أمن البيضاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب محاولة السرقة المقرونة بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه ومساهمه كانا قد ارتكبا محاولة سرقة مقرونة بالعنف، زوال أمس الاثنين، والتي كان ضحيتها شخص تعرض لجرح بليغ على مستوى الوجه بواسطة السلاح الأبيض، وهي القضية التي تم توثيقها بواسطة مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني بسرعة وفعالية كبيرة، حيث تمكنت من توقيف الفاعل الرئيسي وتشخيص هوية مشاركه.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تسنى تحديد هويته الكاملة.