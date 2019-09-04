برلمان بريطانيا يصوت الأربعاء على تشريع بمنع بريكست بلا اتفاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، بالموافقة لصالح عرض تشريع يمنع رئيس الحكومة بوريس جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأقرّ مجلس العموم النصّ بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301، وقد لفت تصويت 21 نائباً محافظاً على المذكرة متمرّدين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهّد بإخراج المملكة من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل.
وقال جونسون إن "الذهاب إلى انتخابات سيكون الحل الوحيد إذا أصر أعضاء البرلمان على التصويت لصالح تأجيل بريكست".
بدوره أكد زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن أنه يتعين على رئيس الوزراء الذهاب إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي أولا قبل التفكير في الذهاب للانتخابات.
وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.
واستبقت الحكومة جلسة التصويت بالإعلان عن أنّها ستدعو إلى انتخابات مبكرة في 14 أكتوبر/تشرين الأول إذا ما صوّت مجلس العموم خلافاً لرغبة رئيسها.
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