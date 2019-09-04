القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية، الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد طلب تقدم به فريق دفاعه منذ الأسبوع الماضي.
وكان القروي تم إيقافه منذ 24 أغسطس/آب بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، ويعد من أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي منذ 3 أشهر.
وقد دخل القروي في خصومة سياسية مع الائتلاف الحاكم المتكون من تحالف الشاهد والإخوان، وهو الذي جعل حزبه "قلب تونس" يتهم هذا التحالف باصطناع الملفات القضائية من أجل إقصائه من الانتخابات.
وقال رضا بلحاج عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "ما يعيشه القروي هو مظلمة سياسية لأهداف انتخابية"، مؤكدا "امتلاك فريق الدفاع لكل الأدلة التي تبرئ موكله"، متهما حركة النهضة الإخوانية وحزب تحيا تونس الذي يترأسه الشاهد "بوضع المكائد لنبيل القروي".
والقروي من مواليد 1963 بمحافظة بنزرت التونسية وهو صاحب قناة نسمة الفضائية التي تأسست عام 2009.
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