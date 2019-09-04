شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير وعبدالله بن زايد في إسلام آباد اليوم.. مناقشة المستجدات مع القيادات الباكستانية في الأولويات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (خاص) علمت "الخليج 365" من مصادرها أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان سيصلان اليوم الأربعاء إلى إسلام أباد في زيارة تستغرق يوما لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد اركان الجيش الفريق أول قمر باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي ؛ حول سبل تعزيز العلاقات ما بين البلدان الثلاثة، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية. علمت "الخليج 365" من مصادرها أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان سيصلان اليوم الأربعاء إلى إسلام أباد في زيارة تستغرق يوما لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد اركان الجيش الفريق أول قمر باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي ؛ حول سبل تعزيز العلاقات ما بين البلدان الثلاثة، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية. وأشارت المصادر إلى أن الزيارة تأتي بهدف تقوية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية فضلا عن بحث تخفيف حدة التوتر والسعى للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الاوضاع في افغانستان. وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة. من جهتها رحبت باكستان بزيارة الجبير وعبدالله بن زايد مؤكدة ان اسلام اباد حريصة على التشاور مع الرياض وأبوظبي حول المستجدات في المنطقة وتخفيف حدة التوتر مع نيودلهي بسبب الأزمة الكشميرية.



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