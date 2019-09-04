شكرا لقرائتكم خبر عن «ظريف الملالي» يكذب: مستعدون للتفاوض مع السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

يبدو أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد أدمن الكذب والخداع كما أدمن نظامه زعزعة استقرار الدول.

وفي مراوغة تحمل تنافضات مكشوفة، ادعى ظريف خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «RT» استعداد نظامه الداعم للإرهاب للتفاوض مع المملكة بشأن الأمن في المنطقة.

وفور سماع تصريحات وزير الخارجية الإيراني، تتبادر إلى الأذهان عدة أسئلة، أهمها، كيف لـ«ظريف الملالي» أن يدعى الحرص على الأمن والاستقرار، فيما يدعم نظامه الإرهاب شرقاً وغرباً، ويُهدر مقدرات شعبه لتمويل المليشيات المسلحة، لاسيما مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، التي تمدها طهران بأسلحة نوعية وصواريخ باليستية لاستهداف المملكة.