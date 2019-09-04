أبو الحسن: عملة حزب الله كانت عملية مضبوطة على إيقاع سياسي بالدرجة الأولى

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبوالحسن ان "العملية التي قامت بها مجموعة تابعة ل​حزب الله​ عند طريق ثكنة أفيفيم، وتدميرها آلية عسكرية ​إسرائيل​ية كانت عملية مضبوطة على إيقاع سياسي بالدرجة الأولى"، لافتا إلى "أننا كنا قد أطلقنا موقفا مسبقا من أن إسرائيل لديها دائما نوايا عدوانية تجاه ​لبنان​ وهي طامعة بأرضه ومياهه واستقراره".

وشدد أبو الحسن في حديث صحفي له على "ألا يعطي لبنان أي ذريعة لإسرائيل لتدميره"، مؤكدا أن "ذلك يحتاج إلى وحدة موقف لبناني ورسمي بالتحديد وأن يكون القرار قرار ​الدولة اللبنانية​"، مشيرا إلى أن "الدولة ومن خلال ​الحكومة​ فيها كل المكونات دون استثناء، وبالتالي لا يجب أن يكون ضمن الحكومة غياب لأحد أو أن يكون لأحد، أي استئثار بالقرار لأن هذا الموضوع له علاقة بمصير وطن ومستقبل شعب".

وأشار الى أنه "من حق لبنان أن يرد على أي عدوان يتعرض له ويستهدفه ومن حقه أن يدافع عن نفسه وهذا أمر محسوم إنما الرد يناقش بغض النظر عن الأحقية"، لافتا الى أن "على لبنان أن يقرر حجم ومدى هذا الرد ومن يرد".

وأشار إلى أن "​الجيش اللبناني​ منتشر على الحدود وقد قام ب​إطلاق النار​ على طائرات الاستطلاع الإسرائيلية وهذا عمل إيجابي وجيد جدا".

ولفت أبوالحسن ردا على سؤال أنه "علينا الابتعاد عن الحسابات الإقليمية في ظل التفاوض الذي سيبدأ بشكل أو بآخر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، وعليه يجب أن لا نقع على خط التفاوض وبالتالي يكون لبنان ساحة لتمرير الرسائل، آملا ألا يكون هناك ربط بين ما يجري من تفاوض وألا يكون التفاوض بالنار على الساحة اللبنانية".

ورأى أبوالحسن أن "التحركات الإسرائيلية الدائمة هي عدوان على لبنان وأن إسرائيل تخرق ​القرار 1701​ وتكسر قواعد الاشتباك منذ العام 2006 إلى اليوم، وقال ان إسرائيل إذا أرادت استدراج لبنان من أجل النيل منه فهل نعطيها الفرصة أم نفوت الفرصة عليها وننكب لمواجه الخطر الأساسي الذي هو الخطر الاقتصادي الداهم".