أشارت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن "الحريري وخلال اتصاله بوزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​، ابلغه قلقه البالغ من وصول العقوبات الاميركية الى وزير الخارجية اللبنانية ​جبران باسيل​ المحسوب كصديق لـ"حزب الله"، وغيره من الوزراء والمسؤولين"، معتبرا ان "مقاربة باسيل ـ وهو صهر ​رئيس الجمهورية​ وزعيم تياره السياسي ـ يمس بموقع الرئاسة، ويضع مصير الحكومة على المحك، وواضح ان كلمة الحريري كانت مسموعة لدى الوزير الاميركي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للأنباء: ابلغه بومبيو قلقه امن وصول العقوبات الاميركية لباسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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