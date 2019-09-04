مصطفى علوش: تفاهمات إسرائيل و"حزب الله" أكثر مما نتصور

اعتبر القيادي في تيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ أن "كلام الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ بكسر الخطوط الحمر مع ​إسرائيل​، ليس بالضرورة أن يعني شيئاً، فإذا كانت هناك خطوط حمر بينه وبين إسرائيل، فهو يفهم على إسرائيل وهي تفهم عليه، ويبدو أن التفاهمات صارت واسعة أكثر مما نتصور".

وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، لفت علوش إلى أن "​القيادة​ الإسرائيلية تفهم "حزب الله "الذي بدوره يفهم إسرائيل"، مشدداً على أن "الطرفين متمسكان بقواعد اللعبة"، مستبعداً حصول حرب بين إسرائيل، وحزب الله"، ولا يبدو أن هناك مؤشرات لأي مواجهة مرتقبة".

وأشار إلى أن "ما حصل في ​الجنوب​ الأحد الماضي، هو سوق عكاظ، وإن تضمن بعض ​العنف​ والتهديدات، لكن لا إسرائيل ولا الحزب يريدان الدخول في حرب في هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن "​الدولة اللبنانية​ مخطوفة ورهينة عند حزب الله، بعض من فيها متواطئ، والبعض الآخر مرهون"، مستبعداً تغيير ​الحكومة​ في الوقت الراهن.