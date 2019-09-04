برلمان بريطانيا يصوت لصالح مناقشة قانون يمنع الخروج من اتحاد أوروبا دون اتفاق

صوّت ​مجلس العموم البريطاني​ لصالح مناقشة مشروع قانون يمنع خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق. ورأى رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ انه "إذا أقر البرلمان هذا التشريع غدا سيكون علينا الذهاب لانتخابات مبكرة".

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