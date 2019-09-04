خفر السواحل الإسباني: إنقاذ قرابة 200 مهاجر في البحر المتوسط

أعلن ​خفر السواحل​ الإسباني عن "إنقاذ قرابة 200 شخص بينما كانوا يحاولون القيام برحلة العبور الخطرة من ​شمال أفريقيا​ إلى ​إسبانيا​"، موضحاً أنه "جرى إنقاذ 73 شخصا كانوا على متن ثلاثة قوارب في مضيق ​جبل طارق​، كما تم إنقاذ 110 أشخاص من خمسة قوارب في بحر البوران، سيتم نقل غالبيتهم العظمى إلى ميناء ملقة".

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