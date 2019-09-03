لمجرد ينقطع عن التواصل مع جمهوره.. غادر المغرب في سرية تامة

انقطع النجم المغربي، سعد لمجرد، في الأيام القليلة الماضية، عن التواصل مع جمهوره على “أنستغرام”، عكس عادته طوال أيام عطلته في المغرب، الأمر الذي يعزز فرضية عودته إلى الديار الفرنسية في سرية تامة.

وعلم “اليوم24” من شهود عيان أن الحراس الشخصيين للمجرد، أشرفوا، السبت الماضي، على نقل عدد من الحقائب الخاصة به من منزله في الدارالبيضاء إلى سيارته، وهو ما يرجح أنه كان يستعد للمغادرة إلى المطار.

وحل لمجرد، يوم 15 غشت الماضي، في المغرب، لأول مرة منذ سنة، بعدما سمح له القضاء الفرنسي بعطلة قصيرة.

ويعود لمجرد إلى فرنسا، في انتظار استئناف محاكمته في قضيتي عنف جنسي متهم فيهما، على أمل الحسم في ملفه بعد طول انتظار.